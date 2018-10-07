Вячеслав Володин обсудил возможность участия Саратовской области в госпрограммах

7 Окт. 18:07 2018-10-08T08:27:18+03:00

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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин обсудил возможность участия Саратовской области в федеральных программах. В частности, строительства онкологического центра, международного аэропорта «Гагарин», школы в микрорайоне «Звезда».

Также был рассмотрен вопрос строительства берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища. Это позволит обустроить в Саратове пляж на новой набережной. Ранее, из-за отсутствия проектно-сметной документации и госэкспертизы, проект не удалось реализовать. В случае, если область сумеет подготовить и представить необходимую документацию, то строительство пляжа в Саратове планируется включить в государственную программу.

Кроме того, рассматривается вопрос строительства набережной в Вольске.

До конца этого года должен быть решен вопрос о передаче дороги Саратов — Ртищево — Тамбов на федеральный уровень. В настоящее время принятие решения откладывается из-за отсутствия необходимой документации, но, по имеющейся информации, Вячеслав Володин держит ситуацию на контроле.

Во время обсуждения вопросов, одной из самых проблематичных стала реставрация Саратовского театра оперы и балета. Государственная экспертиза, которая должна быть представлена в министерство культуры РФ, отсутствует, поэтому необходимое финансирование пока не заложено в проект бюджета России.

- В этом году по набережной необходимая документация и экспертиза были подготовлены, а по театру они снова отсутствуют. По мнению Вячеслава Володина, это недоработка руководителей социального блока областного правительства и регионального министерства культуры, — отметил источник в окружении председателя Государственной думы.