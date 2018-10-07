В Саратове перестали ходить один трамвай и два троллейбуса
Причины остановки работы электротранспорта неизвестны
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В Саратове сегодня ночью, 7 октября, остановилось движение трамвая №5 и троллейбусов №№2 и 2А.
Такое сообщение опубликовали в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».
Причины остановки работы электротранспорта неизвестны.
Напомним, эти же маршруты не ходили 3 октября, а вчера, 6 октября, у Мирного переулка трамвай №11 столкнулся с машиной «скорой помощи».