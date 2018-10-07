На Московском шоссе в Саратове ночью столкнулись две иномарки
Пострадал водитель «Матиза»
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Сегодня ночью, 7 октября, в Ленинском районе Саратова столкнулись две иномарки. Водитель одной из них пострадал.
- На Московском шоссе, 30/1 врезались SsangYong и Daewoo Matiz. Предполагается, что водитель первой иномарки поворачивал на Буровую улицу и не предоставил преимущество второй машине, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
«Скорая», прибывшая на место, оказала первую помощь водителю «Матиза». От госпитализации он отказался.