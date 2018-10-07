2018-10-07T10:51:33+03:00
Происшествия

Подробности пожара в Заводском районе: Погибли два человека

Предполагается, что был поджог
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

При ночном пожаре сегодня, 7 октября, в двухквартирном доме на Грузинской улице Заводского района погибли два человека, один пострадал.

- Предполагается, что возгорание произошло в тамбуре, а дальше перешло на другие помещения, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Пожарные сумели спасти 80-летнюю женщину. Ее госпитализировала «скорая помощь». Двое мужчин — 90-летний и 40-летний — надышались угарным газом и погибли.

На месте работали пожарные, Центр медицины катастроф, «скорая», спасатели и правоохранительные органы. Обстоятельства выясняются. Предположительной причиной огня называют поджог.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет