Подробности пожара в Заводском районе: Погибли два человека

7 Окт. 10:51 2018-10-07T10:51:33+03:00

Предполагается, что был поджог

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При ночном пожаре сегодня, 7 октября, в двухквартирном доме на Грузинской улице Заводского района погибли два человека, один пострадал.

- Предполагается, что возгорание произошло в тамбуре, а дальше перешло на другие помещения, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Пожарные сумели спасти 80-летнюю женщину. Ее госпитализировала «скорая помощь». Двое мужчин — 90-летний и 40-летний — надышались угарным газом и погибли.

На месте работали пожарные, Центр медицины катастроф, «скорая», спасатели и правоохранительные органы. Обстоятельства выясняются. Предположительной причиной огня называют поджог.