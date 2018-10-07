Подробности пожара в Заводском районе: Погибли два человека
Предполагается, что был поджог
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При ночном пожаре сегодня, 7 октября, в двухквартирном доме на Грузинской улице Заводского района погибли два человека, один пострадал.
- Предполагается, что возгорание произошло в тамбуре, а дальше перешло на другие помещения, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
Пожарные сумели спасти 80-летнюю женщину. Ее госпитализировала «скорая помощь». Двое мужчин — 90-летний и 40-летний — надышались угарным газом и погибли.
На месте работали пожарные, Центр медицины катастроф, «скорая», спасатели и правоохранительные органы. Обстоятельства выясняются. Предположительной причиной огня называют поджог.