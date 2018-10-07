2018-10-07T08:11:43+03:00
Происшествия

Саратовский уголовный розыск раскрыл 4 тыс. преступлений за девять месяцев

5 октября в саратовском ГУ МВД прошло мероприятие, посвященное 100-летию этого подразделения
Ольга Муравлёва
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В 2018 году сотрудники уголовного розыска Саратовской области раскрыли около 4 тыс. преступлений, среди которых 2 397 краж, 66 убийств и 143 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

- Также полицейские нашли раскрыли дела за 91 преступление половой неприкосновенности, 48 разбоев, 241 грабеж и другое, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Также правоохранители нашли злоумышленников, совершивших еще 39 преступлений, это шесть группировок, три из которых, — сформировались по этническому признаку. 19 человек из четырех ОПГ, преступившие закон разными способами: кражами, убийствами и т. д. также арестованы.

Стоит отметить, что в пятницу, 5 октября, в ГУ МВД по Саратовской области прошло мероприятие, посвященное 100-летию угрозыска России.

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