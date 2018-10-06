В Солнечном вор-эстет вынес из магазина кофе, коньяк и шоколад
Заявление о краже в полицию Саратова принесла 4 октября 52-летняя работница магазина из поселка Солнечный Ленинского района.
В районе двух ночи накануне неизвестный разбил витрину магазина, зашел в помещение и вынес оттуда 11 бутылок коньяка. К алкоголю похититель присоединил 28 плиток шоколада, и, соответственно с признанными нормами вкусовых сочетаний, добавил к украденному 12 банок кофе.
Задержанный по подозрению в краже 33-летний мужчина признался в выборе украденного товара. За ним оказалось уже несколько уголовных дел о кражах, грабежах и разбое.
Продуктовый набор у него изъяли, обвиняемого пока оставил на свободе под подпиской о невыезде.