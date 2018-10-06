2018-10-07T08:14:01+03:00
Происшествия

В Солнечном вор-эстет вынес из магазина кофе, коньяк и шоколад

Ранее сидевший в тюрьме мужчина выбирал трофеи по вкусу
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Заявление о краже в полицию Саратова принесла 4 октября 52-летняя работница магазина из поселка Солнечный Ленинского района.

В районе двух ночи накануне неизвестный разбил витрину магазина, зашел в помещение и вынес оттуда 11 бутылок коньяка. К алкоголю похититель присоединил 28 плиток шоколада, и, соответственно с признанными нормами вкусовых сочетаний, добавил к украденному 12 банок кофе.

Задержанный по подозрению в краже 33-летний мужчина признался в выборе украденного товара. За ним оказалось уже несколько уголовных дел о кражах, грабежах и разбое.

Продуктовый набор у него изъяли, обвиняемого пока оставил на свободе под подпиской о невыезде.

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