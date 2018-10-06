2018-10-07T08:15:49+03:00
Общество

«Бурановские бабушки» произвели фурор в Саратове

Они исполнили песни из репертуара Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова и Юрия Шевчука
Екатерина Семенова
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Бурановские бабушки в СаратовеБурановские бабушки в СаратовеФото: Екатерина Семенова
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Ансамбль «Бурановские бабушки» с успехом выступил в Саратове.

Импровизированный концерт состоялся в медико-биологическом лицее, в ходе вручения «Ордена Ладошки».

Солистки ансамбля после получения награды остались на сцене и спели несколько песен, как на английском, так и на удмуртском языках.

На этом выступление не закончилось. Артистки устроили викторину: они исполняли известные композиции, некоторые на удмуртском языке, предлагая желающим их угадать.

В частности, были спеты: «Звезда по имени Солнце» группы «Кино», «Город золотой» группы «Аквариум», «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой, «Это всё» группы «ДДТ», Bésame mucho и другие.

Знакомые мелодии легко угадывали как взрослые, так и дети. Победителям «Бабушки» вручали самодельных кукол. При этом желающих получить сувенир было так много, что певицы пообещали прислать их всем детям, что были сегодня на празднике.

Выступление ансамбля было очень горячо принято саратовскими зрителями, среди которых оказались люди всех поколений и социальных групп. Зрители слушали певиц стоя, сопровождая пение овациями, а многие дети танцевали под задорное исполнение.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

- Из всех наград, полученных за пять лет, «Орден Ладошки» самый дорогой. Потому что он от детей, — признались артистки ансамбля «Бурановские бабушки» после получения награды.

Ансамбль "Бурановские бабушки" выступил в Саратове.

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