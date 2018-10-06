2018-10-07T08:18:50+03:00
Звезды

Лукьяненко продал права на песню «Ночной дозор» за 1 рубль

Текст композиции сочинил сам Сергей Лукьяненко
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На встрече с Лукьяненко в СаратовеНа встрече с Лукьяненко в Саратове
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На встрече с читателями в Саратове 6 октября писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что знаменитую заглавную песню из фильма «Ночной дозор», которую исполнила группа Uma2rmaN, написал он сам по просьбе продюсеров.

Как сообщил с творческой встречи корреспондент «КП-Саратов», Лукьяненко поведал, что все права на песню он продал исполнителям за 1 рубль.

По словам писателя, сам он не взялся бы исполнять песню, потому что не имеет ни голоса, ни слуха.

- Жюри шоу «Голос» убежало бы, услышав меня, — заявил Лукьяненко.

Напомним, встреча автора с читателями в Саратове проходит в рамках работы IV международной книжной ярмарки-фестиваля «Волжская волна — 2018».

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