2018-10-07T08:24:00+03:00
Общество

Саратовский «Орден Ладошки» получат Хабенский, Терешкова и Дроздов

Дети выбрали самых достойных взрослых
Екатерина Семенова
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Орден "Ладошки"Орден "Ладошки"Фото: Екатерина Семенова
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В Саратове наградили кавалеров «Ордена Ладошки». Торжественная церемония прошла в медико-биологическом лицее.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», торжество провел председатель общественного совета при министерстве образования Сергей Саратовский, который напомнил о прошлых победителях премии. В разное время ордена удостаивались певица Эдита Пьеха, кардиохирург Лео Бокерия, телеведущая Ангелина Вовк, хоккеист Владислав Третьяк, краевед Дмитрий Худяков и многие другие.

Сергей Саратовский рассказал, что награда вручается взрослым, которых выбирают дети. Победитель по традиции, кроме ордена, получает хрустального воробья, как символ непролитой детской слезы, и каравай.

Хрустальный воробей Фото: Екатерина Семенова

Хрустальный воробейФото: Екатерина Семенова

В 2018 году кавалерами «Ордена Ладошки» стали:

- Преподаватель гимназии №8 Энгельса Елена Горобец;

- Режиссер-мультипликатор, создатель сериала «Фиксики» Сергей Меринов;

- Учитель из Удмуртии, общественный деятель Николай Михайлов;

- Учитель математики из Романовки Раиса Никулина, которая вместе с мужем в общей сложности преподает в школе более 100 лет;

- Ансамбль «Бурановские бабушки», который не только выступает с концертами, но ведет шефство над детским домом-интернатом;

Сергей Меринов Фото: Екатерина Семенова

Сергей МериновФото: Екатерина Семенова

- Внеочередной знак получила Агния Барто, знаменитая детская поэтесса. По словам ее дочери Татьяны Щегляевой, приехавшей в Саратов для участия в торжестве, Агния Львовна не только писала стихи, но активно помогала детям воссоединиться с семьями после Великой Отечественной войны. Поэтесса вела на радио «Маяк» передачу, в которой рассказывала детские воспоминания о родителях, и те могли таким образом узнать своего ребенка. За несколько лет Агния Барто помогла найтись более чем тысяче детей.

Татьяна Щегляева, дочь Агнии Барто Фото: Екатерина Семенова

Татьяна Щегляева, дочь Агнии БартоФото: Екатерина Семенова

Не все гости смогли прибыть в Саратов. Тем не менее «Орден Ладошки» также в скором времени будет вручен остальным кавалерам: известному детскому врачу Льву Рошалю, Народному артисту РФ Константину Хабенскому, женщине-космонавту Валентине Терешковой, спортсмену Шаваршу Карапетяну, телеведущему, зоологу и путешественнику Николаю Дроздову, писателю и телеведущему Юрию Вяземскому.

- Уважаемые победители, помните, что вас выбрали дети. Поэтому будьте достойны, — звучали эти слова напутствия каждому.

Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загороднева считает, что «Орден Ладошки» это бренд Саратовской области.

- Такого нигде нет, чтобы дети награждали тех людей, которых они считают достойными. Кандидатов ребята выдвигают сами и выбирают победителей голосованием. Голосуют все время ученики разных школ Саратовской области, — рассказала она.

Татьяна Загородняя Фото: Екатерина Семенова

Татьяна ЗагородняяФото: Екатерина Семенова

Татьяна Загородняя поделилась мечтой, чтобы «Орден Ладошки» распространился в России.

- Территория Саратовской области не вмещает всех достойных. Мы проект придумали давно, и я даже не представляла, что он будет шествовать по всей стране. Уполномоченному по правам ребенка России Анне Кузнецовой, когда она приезжала, я рассказала о проекте, передала буклет. Очень хочу, чтобы об ордене узнала вся страна, чтобы дети смогли принимать участие в голосовании. Это детские кандидаты. Их голоса идут от сердца. Это самая чистая награда, которая есть в России, — уверена Татьяна Загородняя.

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