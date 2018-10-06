Юная девушка с сообщником ограбили шиномонтажку в Саратове
Новоявленные Бонни и Клайд объявились в Кировском районе города
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Поздно вечером 3 октября в полицию Кировского района Саратова явился 25-летний рабочий шиномонтажа с улицы Навашина, который заявил об ограблении.
По словам пострадавшего, двое неизвестных — молодой человек и девушка — избили его и под угрозой физической расправы отняли 2,2 тыс. рублей и два сотовых телефона.
В ходе операции «Антикриминал» 5 октября за это преступление задержана ранее не привлекавшаяся 19-летняя жительница Энгельса и ее 30-летний партнер, уже имевший судимость за вымогательство.
В полиции грабители «раскололись», похищенное у них изъято. Оба находятся под стражей.