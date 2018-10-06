В Саратовской области распилили и украли газопровод

6 Окт. 15:08 2018-10-07T08:27:19+03:00

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В полицию Самойловского района Саратовской области еще летом поступил сигнал, что ранее, в период с 2016 по 2018 год, неизвестные воры распилили и похитили газораспределительную сеть. Она находилась в поселке Соленый Самойловского района.

Общая длина украденных труб — 1 427 погонных м, вместе с ними исчезли в неизвестном направлении и 200 опорных стоек. Общий ущерб оценили в 168,3 тыс. рублей.

Полиция 5 октября задержала 29-летнего жителя села Николаевка этого же района. У него при обыске обнаружили часть похищенных труб. Заведено уголовное дело о краже, сам подозреваемый отпущен под обязательство о явке.