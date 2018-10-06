В Саратове выпустили юбилейный конверт в честь проекта «Орден ладошки»
В медико-биологическом лицее Саратова 6 октября состоялось торжественное гашение специального конверта, выпущенного в честь проекта «Орден Ладошки».
Весной руководство «Почты России» приняло решение разрешить выпуск юбилейного конверта и памятного штемпеля к нему.
Руководитель саратовского филиала почты России Булат Ахмедзянов заявил, что благодаря конверту, который разлетится по стране, люди узнают о тех, кто по зову сердца помогает детям.
- Ваш проект делает людей счастливыми, — сказал он.
В церемонии торжественного гашения приняли участие зампредседателя «Российского Красного креста» Сергей Бухаров, руководитель общероссийской «Национальной родительской ассоциации» Алексей Гусев, Сергей Саратовский, Татьяна Загородняя, замминистра образования Валерия Ушакова и Булат Ахмедзянов.
.Фото: Екатерина Семенова
К гашению конвертов пригласили «Бурановских бабушек».