В Саратове выпустили юбилейный конверт в честь проекта «Орден ладошки»

6 Окт. 14:32 2018-10-07T08:35:27+03:00

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В медико-биологическом лицее Саратова 6 октября состоялось торжественное гашение специального конверта, выпущенного в честь проекта «Орден Ладошки».

Весной руководство «Почты России» приняло решение разрешить выпуск юбилейного конверта и памятного штемпеля к нему.

Руководитель саратовского филиала почты России Булат Ахмедзянов заявил, что благодаря конверту, который разлетится по стране, люди узнают о тех, кто по зову сердца помогает детям.

- Ваш проект делает людей счастливыми, — сказал он.

В церемонии торжественного гашения приняли участие зампредседателя «Российского Красного креста» Сергей Бухаров, руководитель общероссийской «Национальной родительской ассоциации» Алексей Гусев, Сергей Саратовский, Татьяна Загородняя, замминистра образования Валерия Ушакова и Булат Ахмедзянов.

К гашению конвертов пригласили «Бурановских бабушек».