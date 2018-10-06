2018-10-07T08:35:27+03:00
Общество

В Саратове выпустили юбилейный конверт в честь проекта «Орден ладошки»

Погасить конверты спецштемпелем доверили «Бурановским бабушкам»
Екатерина Семенова
Поделиться:
Бурановские бабушки погасили юбилейные конверты в честь "Ордена ладошки"Бурановские бабушки погасили юбилейные конверты в честь "Ордена ладошки"Фото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

В медико-биологическом лицее Саратова 6 октября состоялось торжественное гашение специального конверта, выпущенного в честь проекта «Орден Ладошки».

Весной руководство «Почты России» приняло решение разрешить выпуск юбилейного конверта и памятного штемпеля к нему.

Руководитель саратовского филиала почты России Булат Ахмедзянов заявил, что благодаря конверту, который разлетится по стране, люди узнают о тех, кто по зову сердца помогает детям.

- Ваш проект делает людей счастливыми, — сказал он.

В церемонии торжественного гашения приняли участие зампредседателя «Российского Красного креста» Сергей Бухаров, руководитель общероссийской «Национальной родительской ассоциации» Алексей Гусев, Сергей Саратовский, Татьяна Загородняя, замминистра образования Валерия Ушакова и Булат Ахмедзянов.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

К гашению конвертов пригласили «Бурановских бабушек».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет