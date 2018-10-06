Лукьяненко в Саратове рассказал о вмешательстве жены в судьбы героев книг «Дозора»

6 Окт. 14:05 2018-10-07T08:37:19+03:00

Лукьяненко на встрече с читателями в Саратове

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В актовом зале областной научной библиотеки в Саратове днем 6 октября началась творческая встреча читателей с известным писателем Сергеем Лукьяненко.

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Пообщаться со своим литературным кумиром пришло около 200 человек.

- Я в Саратове был только проездом из Казахстана в Москву, — признался Сергей, обращаясь к публике в начале встречи.

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Общение началось с обсуждения судьбы серии книг «Дозор».

- Я хотел всех героев лишить магической силы, но меня отговорила жена. Сказала: не повторяй ошибок Конан Дойля, придется всех возвращать, — поделился с саратовцами Лукьяненко.

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Встреча с читателями в Саратове проходит в рамках работы IV международной книжной ярмарки-фестиваля «Волжская волна — 2018».