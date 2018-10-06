В Саратове создадут отделение «Умников и умниц»

6 Окт. 13:27 2018-10-07T08:38:40+03:00

Для этого в область приедет Юрий Вяземский

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Руководитель общероссийской «Национальной родительской ассоциации» Алексей Гусев на церемонии вручения «Ордена Ладошки» в Саратове 6 октября сообщил, что в Саратовской области будет создано отделение всероссийского интеллектуального движения «Умники и умницы». Оно станет четвертым в России.

Весной следующего года планируется провести отбор участников. Основатель движения Юрий Вяземский пообещал приехать, чтобы выбрать из саратовских десятиклассников самых лучших.

Напомним, «Умники и умницы» — образовательная телепередача, которую Вяземский много лет ведет на федеральном ТВ. Победители получают возможность поступления в МГИМО.

Гусев также вручил почетную грамоту национальной родительской ассоциации председателю общественного совета при министерстве образования Сергею Саратовскому.