В Саратов приехали «Бурановские бабушки» и дочь Агнии Барто — Татьяна
В медико-биологическом лицее Саратова сегодня, 6 октября, проходит 25-е заседание общественного совета министерства образования.
Ольга Алимова и "Бабушки"Фото: Екатерина Семенова
В актовом зале началась торжественная часть. Зрители и участники стоя аплодисментами приветствовали гостей заседания — ансамбль «Бурановские бабушки».
Та самая Таня, которая "уронила в речку мячик"Фото: Екатерина Семенова
В торжественных награждениях принимают участие уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загороднева, депутат Госдумы Ольга Алимова. Также пришел отряд «Юных друзей полиции». Среди гостей известный силач-шоумен Вячеслав Максюта, призер олимпийских игр Сергей Улегин, представители Духовного управления мусульман Поволжья.
Вячеслав Максюта - среди гостейФото: Екатерина Семенова
Кроме местных общественных деятелей, участниками церемонии вручения «Ордена Ладошки», которая пройдет в ходе заседания общественного совета, стали: руководитель общероссийской «Национальной родительской ассоциации» Алексей Гусев, зампредседателя «Российского Красного креста» Сергей Бухаров, режиссёр-мультипликатор Сергей Меринов (мультфильмы «Фиксики», «Новые звери» и другие), дочь детской писательницы и поэтессы Агнии Львовны Барто — Татьяна Щегляева.
.Фото: Екатерина Семенова