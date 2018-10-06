В Саратов приехали «Бурановские бабушки» и дочь Агнии Барто — Татьяна

6 Окт. 12:23 2018-10-07T08:44:59+03:00

Они участвуют в церемонии вручения награждения кавалеров общественного почетного знака детского признания «Орден Ладошки».

Изменить размер текста: A A

В медико-биологическом лицее Саратова сегодня, 6 октября, проходит 25-е заседание общественного совета министерства образования.

Ольга Алимова и "Бабушки"Фото: Екатерина Семенова

В актовом зале началась торжественная часть. Зрители и участники стоя аплодисментами приветствовали гостей заседания — ансамбль «Бурановские бабушки».

Та самая Таня, которая "уронила в речку мячик"Фото: Екатерина Семенова

В торжественных награждениях принимают участие уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загороднева, депутат Госдумы Ольга Алимова. Также пришел отряд «Юных друзей полиции». Среди гостей известный силач-шоумен Вячеслав Максюта, призер олимпийских игр Сергей Улегин, представители Духовного управления мусульман Поволжья.

Вячеслав Максюта - среди гостейФото: Екатерина Семенова

Кроме местных общественных деятелей, участниками церемонии вручения «Ордена Ладошки», которая пройдет в ходе заседания общественного совета, стали: руководитель общероссийской «Национальной родительской ассоциации» Алексей Гусев, зампредседателя «Российского Красного креста» Сергей Бухаров, режиссёр-мультипликатор Сергей Меринов (мультфильмы «Фиксики», «Новые звери» и другие), дочь детской писательницы и поэтессы Агнии Львовны Барто — Татьяна Щегляева.