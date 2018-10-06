В центре Саратова «скорая» столкнулась с трамваем. Фото

6 Окт. 11:55 2018-10-07T08:45:44+03:00

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На улице Вавилова между Рахова и Мирным переулком днем 6 октября столкнулся трамвай маршрута №11 и автомобиль «скорой помощи».

Как сообщили очевидцы, никто не пострадал. Трамвайное сообщение было прервано на час и около 12 дня восстановлено.

Однако, как сообщили в группе «Трамваи и троллейбусы» в сети «ВКонтакте», движение маршрута №11 осуществляется лишь до остановки Осипова, в поселок Солнечный вагоны не идут.