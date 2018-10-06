2018-10-07T08:47:24+03:00
Происшествия

Утром в Саратове возле детской поликлиники сожгли Mercedes

Машина сгорела поностью
Поделиться:
Изменить размер текста:

В седьмом часу утра, сегодня, 6 октября, на улице 2-я Садовая, возле дома №106Б, где располагается детская поликлиника №1, сгорел автомобиль Mercedes.

Как уточнили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, вызов поступил в 6:23. На тушение отправились пять человек на одном спецавто. В 6:40 возгорание было полностью ликвидировано, никто не пострадал.

Однако машина полностью уничтожена — огонь охватил 6 кв. м.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают владельца машины, специалисты выясняют причину возгорания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Саратове предприниматели заминировали и взорвали автомобиль бизнес-партнера

В преступлении следователи подозревают сразу четверых местных жителей

(подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет