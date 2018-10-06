Утром в Саратове возле детской поликлиники сожгли Mercedes
В седьмом часу утра, сегодня, 6 октября, на улице 2-я Садовая, возле дома №106Б, где располагается детская поликлиника №1, сгорел автомобиль Mercedes.
Как уточнили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, вызов поступил в 6:23. На тушение отправились пять человек на одном спецавто. В 6:40 возгорание было полностью ликвидировано, никто не пострадал.
Однако машина полностью уничтожена — огонь охватил 6 кв. м.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают владельца машины, специалисты выясняют причину возгорания.
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