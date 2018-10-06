На саратовской кольцевой дороге погиб пешеход

6 Окт. 10:42 2018-10-07T09:38:35+03:00

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Вечером 5 октября около 20:10 на 320-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград случилось смертельное ДТП.

Перебегавший дорогу мужчина был сбит насмерть на саратовской кольцевой автодороге недалеко от пересечения с Песчано-Уметским трактом.

Водитель «Дэу Нексии», 42-летний мужчина, ехал со стороны Волгограда. В темноте он не успел вовремя заметить пешехода и сбил его. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — 47-летний пострадавший скончался на месте аварии до приезда медиков.