Отключена холодная вода в Ленинском и Заводском районах Саратова
Высохли краны в домах на улицах Тархова, Перспективная, Азина и проспекте Энтузиастов
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На саратовском водопроводе, который вчера отметил 143-летие, произошли очередные аварии. Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», бригады уже приступили к ремонту сетей и устранению повреждений. Для этого сегодня, 6 октября, на нескольких улицах отключено холодное водоснабжение.
Без воды остались следующие дома:
- улицы: Тархова (дома №№19, 19/1, 19в, 21, 23Б, 25/23), Перспективная (дома №№23–31в, нечетные номера домов);
- улицы: Азина (дома №№1–21а), проспект Энтузиастов (дома №№66–88а, четные номера домов), Верхоянская, Вологодская, Ленинградская, Солнечная.
Вернуть ресурс обещают сегодня к полуночи.