В саратовском Роспотребнадзоре задержан очередной подозреваемый в коррупции

6 Окт. 09:46 2018-10-07T09:44:44+03:00

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Следователи СУ СКР в Волжском районе Саратова завели уголовное дело о взятке в особо крупном размере и мошенничестве с использованием служебного положения.

В этом обвиняется 53-летний начальник одного из территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Саратовской области. Сейчас чиновник уже уволен с должности и находится под стражей.

Следователи полагают, что с 2013 по 2018 год этот начальник получал от директора одной из коммерческих фирм Саратова деньги «за общее покровительство деятельности организации». В общей сложности в карман чиновника утекло более 1 млн рублей взяток.

Кроме того, в апреле этого года мужчина дважды через посредников получил 30 тыс. рублей. За это он обещал помочь в получении предпринимателями санитарно-эпидемиологического заключения. При этом, как уточнили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального СУ СКР, обещания свои мздоимец не выполнил, а деньги потратил.

Предполагаемого взяточника задержали сотрудники полиции и следственного комитета.

Напомним, несколькими днями ранее прокуратура Саратовского района возбудила уголовное дело за взятку в отношении другого начальника отдела Роспотребнадзора.

Кроме того, 4 октября стало известно, что к штрафу за служебный подлог осуждена еще одна сотрудница Роспотребнадзора по Саратовской области.