Саратовца будут судить за унижения женщин

5 Окт. 20:10 2018-10-07T09:48:34+03:00

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В Нижнем Новгороде следователи СУ СКР возбудили уголовное дело против 27-летнего саратовца.

Мужчину подозревают в возбуждении ненависти и унижении женщин. Речь идет о создателе «Мужского государства».

Следователи считают, что с мая по июнь мужчина вместе с несколькими последователями в квартире дома на улице Сусловой в Нижнем Новгороде создал группу «Мужского государство» в соцсети «ВКонтакте».

Там он публично высказывался агрессивно по отношению к женщинам, унижая их человеческое достоинство. Там же гражданин размещал фото и видео, в которых призывал к ненависти.

Преступления были выявлены следователями СКР вместе с оперативниками центра по противодействию экстремизма ГУ МВД России по Нижегородской области.

Расследование уголовного дела продолжается.