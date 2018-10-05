Саратовца будут судить за унижения женщин
В Нижнем Новгороде следователи СУ СКР возбудили уголовное дело против 27-летнего саратовца.
Мужчину подозревают в возбуждении ненависти и унижении женщин. Речь идет о создателе «Мужского государства».
Следователи считают, что с мая по июнь мужчина вместе с несколькими последователями в квартире дома на улице Сусловой в Нижнем Новгороде создал группу «Мужского государство» в соцсети «ВКонтакте».
Там он публично высказывался агрессивно по отношению к женщинам, унижая их человеческое достоинство. Там же гражданин размещал фото и видео, в которых призывал к ненависти.
Преступления были выявлены следователями СКР вместе с оперативниками центра по противодействию экстремизма ГУ МВД России по Нижегородской области.
Расследование уголовного дела продолжается.