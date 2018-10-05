По поручению губернатора бывший роддом в Вольске возвращен в муниципальную собственность

5 Окт. 17:10 2018-10-07T09:49:58+03:00

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В Вольском районе Саратовской области во исполнение поручения губернатора Валерия Радаева ведется работа по возвращению в муниципальную собственность бывших объектов социальной инфраструктуры.

Глава района Виталий Матвеев провел встречи с владельцами зданий бывшей детской поликлиники и бывшего роддома. По итогам переговоров с ООО «Волгаторг» подписано соглашение о возврате здания бывшего родильного дома общей площадью 1 960,1 кв. м и земельного участка общей площадью 1 739 кв. м, расположенного по адресу: Вольск, улица Революционная, 1а, в собственность муниципалитета. Документы переданы в Росреестр для регистрации права муниципальной собственности.

Кроме того, принимаются меры по возвращению в муниципальную собственность еще двух объектов недвижимости: здания бывшей детской поликлиники площадью 436 кв. м. и земельного участка площадью 2 398 кв. м. (Вольск, улица Саши Евсеева, 2). Администрация района направит исковое заявление в Саратовский арбитражный суд об изъятии объектов в пользу муниципалитета и признания права собственности.

Возвращенная району недвижимость будет использована для нужд населения — здесь планируется разместить объекты социальной сферы.

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