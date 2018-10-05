2018-10-07T09:51:16+03:00
Происшествия

Предпринимателям, взорвавшим автомобиль партнера, предъявили обвинение

Квартет подозреваемых остается под стражей
Тимур Гадеев
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Продолжается расследование громкого покушения на убийство 41-летнего саратовского предпринимателя.

Сегодня областной следственный комитет сообщил «КП-Саратов», что на основе собранных доказательств следователями предъявлено обвинение группе из четырех задержанных предпринимателей, подозреваемых в покушении на убийство своего партнера по бизнесу.

В зависимости от роли каждого из соучастников им предъявлены различные обвинения: подстрекательство к покушению на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору и найму.

Напомним, в ночь с 20 на 21 сентября обвиняемые после ссоры со своим товарищем по бизнесу договорились взорвать его в собственном автомобиле. Для этого они изготовили самодельное устройство. Утром бизнесмены привели устройство в действие, в результате чего автомобиль загорелся, но, к счастью, никто не пострадал.

До сих пор подозреваемые находятся под стражей.

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