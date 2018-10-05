Заказчика убийства скота в Дергачевском районе оштрафовали
Бизнесмен заплатит 5 тыс. рублей
Изменить размер текста:
В Дергачевском районе прокуратура провела проверки в сфере неформальной занятости.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, были выявлены нарушения в работе индивидуальных предпринимателей.
Один из бизнесменов в марте 2018 года нанял двух человек для убоя скота. Другой в мае принял на работу автослесаря. В обоих случаях трудовые договоры не оформлялись.
После проверки в отношении предпринимателей возбуждены административные дела. Государственная инспекция постановила оштрафовать нарушителей на 5 тыс. рублей.