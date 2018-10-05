2018-10-07T09:51:57+03:00
Общество

Заказчика убийства скота в Дергачевском районе оштрафовали

Бизнесмен заплатит 5 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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В Дергачевском районе прокуратура провела проверки в сфере неформальной занятости.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, были выявлены нарушения в работе индивидуальных предпринимателей.

Один из бизнесменов в марте 2018 года нанял двух человек для убоя скота. Другой в мае принял на работу автослесаря. В обоих случаях трудовые договоры не оформлялись.

После проверки в отношении предпринимателей возбуждены административные дела. Государственная инспекция постановила оштрафовать нарушителей на 5 тыс. рублей.

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