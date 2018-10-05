2018-10-05T15:58:26+03:00
Общество

В СГТУ отметили 88-летие ВУЗа

Студенты выстроились на площади в форме аббревиатуры СГТУ
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5 октября 2018 года в СГТУ им. Гагарина в преддверии 88-летия вуза прошли праздничные мероприятия.

На большой перемене более 200 студентов и сотрудников приняли участие во флешмобе, выстроившись в форме цифры 88 и аббревиатуры СГТУ на главной площади вуза.

После окончания занятий студенческий клуб университета пригласил всех политеховцев на праздничный концерт. Лучшие коллективы опорного вуза представили творческие номера. Перед собравшимися выступили оркестр «Серебряные струны», театр танца «Инсайт», команда КВН, шоу-балет «Диамант» и другие. Концертные выступления продемонстрировали первокурсникам возможности творческой реализации, которые предлагает Гагаринский университет.

Справка "КП-Саратов":

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А. основан в 1930 году как Саратовский автодорожный институт. В 1992 он получил статус университета, а в 2011 – имя Гагарина.

СГТУ сегодня – опорный вуз области, единый учебно-научно-производственный комплекс, включающий:

- более 9000 студентов

- более 1000 профессоров и преподавателей

- 6 институтов

- 50 филиалов кафедр на ведущих предприятиях области

- 2 колледжа

- лицей

- 2 филиала: Энгельс, Петровск (Саратовская область).

В СГТУ ведутся фундаментальные и прикладные научные исследования, налажены прочные связи с промышленностью и учреждениями социально-гуманитарной сферы. Университет сотрудничает с академическими научными организациями и центрами, расположенными в Саратовской области, России и за рубежом.

В Саратовской области СГТУ имени Гагарина Ю.А. – единственный вуз, готовящий специалистов в области машиностроения, робототехники, энергетики, автомеханики, дорожного строительства, архитектуры и дизайна. Конкурентоспособными и востребованными являются выпускники СГТУ в области электроники и информационных технологий и экологии.

Технический университет, единственный в области, имеет военную кафедру, которая ведет подготовку по 11 военно-учетным специальностям.

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