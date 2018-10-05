Валерий Радаев: Может вырасти теневая занятость

5 Окт. 15:51 2018-10-05T15:51:07+03:00

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Правительство Саратовской области подписало соглашение о сотрудничестве с Союзом товаропроизводителей и Федерацией профсоюзов.

Торжественная церемония состоялась на заседании трехсторонней комиссии.

Губернатор Валерий Радаев отметил тенденции в сфере занятости. По его словам, за год в области было создано 14 тыс. рабочих мест. Регион поднялся с 42 на 26-е место в рейтинге по борьбе с теневой занятостью.

- Однако расслабляться рано. В связи с серьезным повышением МРОТ может возобновиться тенденция роста теневой занятости. Это связано с дополнительной нагрузкой на фонд оплаты труда предприятий, — заявил Валерий Радаев.

Он также обратил внимание, что неформально трудоустроены около 270 тыс. человек. Губернатор заявил, что этот показатель к 2025 году должен быть снижен до 18%.