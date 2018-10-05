Валерий Радаев: Может вырасти теневая занятость
Правительство Саратовской области подписало соглашение о сотрудничестве с Союзом товаропроизводителей и Федерацией профсоюзов.
Торжественная церемония состоялась на заседании трехсторонней комиссии.
Губернатор Валерий Радаев отметил тенденции в сфере занятости. По его словам, за год в области было создано 14 тыс. рабочих мест. Регион поднялся с 42 на 26-е место в рейтинге по борьбе с теневой занятостью.
- Однако расслабляться рано. В связи с серьезным повышением МРОТ может возобновиться тенденция роста теневой занятости. Это связано с дополнительной нагрузкой на фонд оплаты труда предприятий, — заявил Валерий Радаев.
Он также обратил внимание, что неформально трудоустроены около 270 тыс. человек. Губернатор заявил, что этот показатель к 2025 году должен быть снижен до 18%.