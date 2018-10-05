2018-10-05T15:51:07+03:00
Экономика

Валерий Радаев: Может вырасти теневая занятость

Губернатор связал это с увеличением МРОТ
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

Правительство Саратовской области подписало соглашение о сотрудничестве с Союзом товаропроизводителей и Федерацией профсоюзов.

Торжественная церемония состоялась на заседании трехсторонней комиссии.

Губернатор Валерий Радаев отметил тенденции в сфере занятости. По его словам, за год в области было создано 14 тыс. рабочих мест. Регион поднялся с 42 на 26-е место в рейтинге по борьбе с теневой занятостью.

- Однако расслабляться рано. В связи с серьезным повышением МРОТ может возобновиться тенденция роста теневой занятости. Это связано с дополнительной нагрузкой на фонд оплаты труда предприятий, — заявил Валерий Радаев.

Он также обратил внимание, что неформально трудоустроены около 270 тыс. человек. Губернатор заявил, что этот показатель к 2025 году должен быть снижен до 18%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет