Заводской район отметил День учителя
Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, прошло в зале театра «Версия». В мероприятии приняли участие руководители образовательных учреждений, представители педагогической общественности, воспитатели детских садов и центров дополнительного образования района.
Поздравила преподавателей с профессиональным праздником депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская.
- Именно ваша профессия — самая главная и самая сложная. Это, действительно, так. Потому что, как бы далеко ни ушел вперед научно-технический прогресс, все равно, все, что умеет человек — от вас, дорогие учителя! Именно вы создаете каждым своим уроком, каждым словом, каждым поступком из маленького человека — большую Личность. И низкий Вам за это поклон, — отметила Юлия Литневская.
Благодарственные письма Саратовской областной думы из рук Юлии Литневской получили пять педагогов Заводского района.
В этот день на сцене выступили и сами учителя. Все творческие номера были представлены образовательными учреждениями Заводского района.
Также в ходе мероприятия состоялась церемония награждения победителей проекта «Нескучные уроки», который проходил в течение прошлого учебного года при поддержке Министерств культуры и образования Саратовской области. Было определено три призовых места и вручены подарки.
Завершился праздничный концерт флешмобом молодых педагогов района, начавших путь в профессии в этом году.