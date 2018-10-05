В Балашове мужчина ограбил подростка под угрозой его же ножа
Он сперва отнял у мальчика нож, а потом телефон
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В Саратовской области мужчину будут судить за грабеж и вооруженный разбой.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, на скамью подсудимых отправлен 27-летний мужчина, который ранее уже становился фигурантом уголовного дела.
Преступление было совершено вечером 19 июля. На берегу реки Хопер злоумышленник подошел к 15-летнему мальчику и отнял у него туристический нож. Потом он попросил у подростка дать ему телефон, чтобы позвонить, и скрылся вместе с аппаратом.
Подросток догнал его и потребовал отдать телефон, но грабитель пригрозил ему ножом.
Мужчина признал свою вину и теперь ожидает рассмотрения своего дела в суде.