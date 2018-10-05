В Балашове мужчина ограбил подростка под угрозой его же ножа

5 Окт. 15:23 2018-10-05T15:23:28+03:00

Он сперва отнял у мальчика нож, а потом телефон

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В Саратовской области мужчину будут судить за грабеж и вооруженный разбой.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, на скамью подсудимых отправлен 27-летний мужчина, который ранее уже становился фигурантом уголовного дела.

Преступление было совершено вечером 19 июля. На берегу реки Хопер злоумышленник подошел к 15-летнему мальчику и отнял у него туристический нож. Потом он попросил у подростка дать ему телефон, чтобы позвонить, и скрылся вместе с аппаратом.

Подросток догнал его и потребовал отдать телефон, но грабитель пригрозил ему ножом.

Мужчина признал свою вину и теперь ожидает рассмотрения своего дела в суде.