В Балакове жена спасла мужа от необдуманного решения

5 Окт. 14:57 2018-10-05T14:57:38+03:00

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Накануне в областную службу города Балаково позвонила женщина, которая утверждала, что ее муж закрылся дома и собирается совершить фатальный поступок с помощью веревки.

- Благодаря вовремя поступившему звонку от супруги, — рассказал «КП-Саратов» Виталий Лемешев, начальник Балаковской зональной поисково-спасательной службы, — спасатели и полицейские успели вовремя, выломали дверь и застали 29-летнего мужчину живым, но без сознания. Тут же подъехали медики, и человека удалось спасти.