Северный автодорожный подъезд к новому аэропорту готов на 86%
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня посетил стройплощадку будущего аэропорта «Гагарин» под Сабуровкой.
.Фото: Антон КРАСНОВ
Фото: Антон КРАСНОВ
Как сообщает с места событий корреспондент «КП-Саратов», глава региона осмотрел ход работ на строительстве Северного автодорожного подхода.
В настоящее время там уже уплотнили грунт, устроили песчаное основание и насыпали технологический слой щебня, уложены слои тощего, пористого и мелкозернистого асфальтобетона, а также уложены водопропускные трубы.
.Фото: Антон КРАСНОВ
Фото: Антон КРАСНОВ
Сейчас ведутся работы по рекультивации, строители укладывают верхний слой покрытия на кольцевой развязке, монтируют ограждение и устанавливают мачты освещения и линии электропередач.
По оценке подрядчиков, объект готов на 86%.