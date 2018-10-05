2018-10-05T14:54:54+03:00
Недвижимость

Северный автодорожный подъезд к новому аэропорту готов на 86%

Там устанавливают ЛЭП и мачты освещения
Екатерина Семенова
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Северный автодорожный подъезд к аэропорту "Гагарин"Северный автодорожный подъезд к аэропорту "Гагарин"Фото: Антон КРАСНОВ
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня посетил стройплощадку будущего аэропорта «Гагарин» под Сабуровкой.

. Фото: Антон КРАСНОВ

.Фото: Антон КРАСНОВ

Фото: Антон КРАСНОВ

Как сообщает с места событий корреспондент «КП-Саратов», глава региона осмотрел ход работ на строительстве Северного автодорожного подхода.

В настоящее время там уже уплотнили грунт, устроили песчаное основание и насыпали технологический слой щебня, уложены слои тощего, пористого и мелкозернистого асфальтобетона, а также уложены водопропускные трубы.

. Фото: Антон КРАСНОВ

.Фото: Антон КРАСНОВ

Фото: Антон КРАСНОВ

Сейчас ведутся работы по рекультивации, строители укладывают верхний слой покрытия на кольцевой развязке, монтируют ограждение и устанавливают мачты освещения и линии электропередач.

По оценке подрядчиков, объект готов на 86%.

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