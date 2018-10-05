2018-10-05T14:25:57+03:00
Происшествия

Обрушившийся на Челюскинцев дом не признают аварийным

Строение 1917 года будут восстанавливать
Тимур Гадеев
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Дом на Челюскинцев, 117Дом на Челюскинцев, 117
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Администрация Кировского района Саратова ответила на запрос «КП-Саратов» по поводу дальнейшей судьбы жилого дома, в котором вчера обрушилось потолочное перекрытие.

Как мы уже писали, вчера на улице Челюскинцев, 117 в подвале двухэтажного дома рухнул потолок. В результате никто не пострадал, но жители дома всерьез опасаются за свою безопасность. Тем более, что «злосчастное» строение было построено более 100 лет назад в 1917 году.

В администрации Кировского района официально заявили, что специалисты ООО «Каркас» провели тщательный осмотр дома и теперь решают вопрос о его восстановлении.

При этом ранее Госжилинспекция сообщала, что проведет проверку состояния дома совместно с прокуратурой. После этого акт осмотра будет направлен в администрацию для инициации процедуры признания здания аварийным.

В настоящий момент для разгрузки перекрытия строители разобрали утеплитель и убрали строительный мусор.

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