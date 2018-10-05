2018-10-05T17:06:31+03:00
Общество

Саратовскому лауреату конкурса «Учитель года России — 2018» подарили билет на концерт Дэвида Гаретта

Марина Гончарова получила приз от администрации конкурса и подарок от дочери
Тимур Гадеев
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Марина ГончароваМарина Гончарова
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Учитель музыки средней школы из поселка Ровное Саратовской области Марина Гончарова не смогла пробиться в пятерку призеров конкурса «Учитель года России 2018» и не смогла побороться за титул абсолютного победителя, но как один из 15 лауреатов конкурса «Учитель года 2018» получила приз оргкомитета — фитнесс браслет. Главный подарок, по ее словам, приподнесла 23-летняя дочь Екатерина — билет на концерт немецкого скрипач-виртуоза Дэвида Гаретта.

- Это действительно неожиданный и самый лучший подарок. Я давно знакома с творчеством этого музыканта, которые успешно сочетает классическую музыку с роком или джазом. Кроме того Дэвид Гаретт очень известный и талантливый артист, который сыграл главную роль в фильме «Паганини: скрипач дьявола». Ради этого концерта я задержусь в Москве еще над два дня, — поделилась радостью с корреспондетом "КП-Саратов" лучший учитель года Саратовской области.

Дэвид Гаретт. Фото из Инстаграм музыканта

Дэвид Гаретт. Фото из Инстаграм музыканта

На Родине Марину Гончарову также ждут награды.

Как мы уже писали на днях, губернатор Валерий Радаев обещал Марине Гончаровой как лучшему педагогу от Саратовской области и финалистке конкурса «Учитель года России — 2018» ежемесячной премию в 10 000 рублей.

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