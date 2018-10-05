Бабье лето в Саратове начнется в воскресенье

5 Окт. 13:59 2018-10-05T13:59:19+03:00

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В воскресенье, 7 октября, в Саратове начнется «бабье лето».

Об этом «КП-Саратов» сообщили в Гидрометцентре региона.

По прогнозу синоптиков, в субботу еще будет холодно, около 8-12 градусов. В последний выходной день столбик термометра покажет 13-18 градусов. В южных районах — до 21 градуса. Это на 3-5 градусов выше средней многолетней климатической нормы.

Такая высокая температура, слабая облачность продержатся до конца следующей недели.