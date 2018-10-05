Бабье лето в Саратове начнется в воскресенье
И продлится неделю
Изменить размер текста:
В воскресенье, 7 октября, в Саратове начнется «бабье лето».
Об этом «КП-Саратов» сообщили в Гидрометцентре региона.
По прогнозу синоптиков, в субботу еще будет холодно, около 8-12 градусов. В последний выходной день столбик термометра покажет 13-18 градусов. В южных районах — до 21 градуса. Это на 3-5 градусов выше средней многолетней климатической нормы.
Такая высокая температура, слабая облачность продержатся до конца следующей недели.