2018-10-05T13:43:34+03:00
Общество

Николай Панков посоветовал СМИ тщательнее проверять информацию

Он напомнил, что Володин вышел из бизнеса компании Бурова в 2007 году
Екатерина Семенова
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Депутат Госдумы Николай Панков опубликовал пост в Телеграм-канале «Пара слов», в котором уличил СМИ в недостоверной информации.

- Не думаю, что коллеги с канала Фри - Волга не знают что Володин вышел из бизнеса компании Бурова аж в 2007 году. Что было отражено во всех юридических бумагах. Володин о выходе сам говорил открыто и публично. Да и Буров об этом тоже говорил, — написал Панков, прикрепив ссылку на федеральный сайт.

Он порекомендовал коллегами быть тщательнее.

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