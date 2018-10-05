2018-10-05T13:14:26+03:00
Происшествия

Экс-директора НИИ «Юго-Востока» будут судить за незаконную раздачу квартир

Жилье распределили между сотрудниками, которые в нем не нуждались
Екатерина Семенова
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Прокуратура Саратова проверила законность выдачи квартир руководством НИИСХ «Юго-Востока».

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, оказалось, что нарушены нормы жилищного законодательства.

По версии следствия, организация приобрела на деньги федерального бюджета 15 квартир. Сумма сделок превысила 23,8 млн рублей. Однако жилье было незаконно распределено между сотрудниками НИИ, которые дополнительно за них заплатили. При этом данные граждане не нуждались в улучшении жилищных условий, документы, подтверждающие это, отсутствовали.

В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении бывшего директора НИИСХ «Юго-Востока». Оно возбуждено по факту превышения полномочий.

Прокуратура взяла расследование уголовного дела на контроль.

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