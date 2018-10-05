У культуры Саратова появился новый начальник

5 Окт. 13:10 2018-10-05T13:10:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Директор муниципального учреждения культуры «Праздничный Саратов» Максим Макуров возглавил городское управление культуры Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе администрации города, Макуров исполняет обязанности начальника управления с сегодняшнего дня, 5 октября.

Макуров зарекомендовал себя во время празднования Дня города 14-16 сентября. Его предшественник Виталий Емельянов, уволился за неделю до городских празднований. В мэрии его увольнение не комментировали.