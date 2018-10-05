У культуры Саратова появился новый начальник
Ранее он возглавлял «Праздничный Саратов»
Максим МакуровФото: Александр Уриевский
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Директор муниципального учреждения культуры «Праздничный Саратов» Максим Макуров возглавил городское управление культуры Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе администрации города, Макуров исполняет обязанности начальника управления с сегодняшнего дня, 5 октября.
Макуров зарекомендовал себя во время празднования Дня города 14-16 сентября. Его предшественник Виталий Емельянов, уволился за неделю до городских празднований. В мэрии его увольнение не комментировали.