Почти 40 объектов социальной сферы подключены к отоплению в Саратове

5 Окт. 12:44 2018-10-05T12:45:18+03:00

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Социальные объекты Саратова подают заявки на досрочное подключение к отоплению. На утро 5 октября в зоне ответственности Саратовского филиала «Т Плюс» тепло пришло в 37 лечебных, образовательных и детских учреждений.

Как сообщили «КП-Саратов» энергетики, завершающиеся работы на городском теплосетевом комплексе не влияют на досрочное подключение потребителей.

Так, тепло поступило в МДОУ ДС №227, МДОУ ДС №246, ЧОУ Прогимназия «Идеал», ГУЗ «Областная клиническая туберкулезная больница», ГАОУСО «Центр по обучению и реабилитации инвалидов», ГБУСО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», МУЗ «Городская клиническая больница №12» и другие. Кроме того, по заявке отопление поступило в многоквартирный дом по ул. Васильковской.

Энергетики напоминают, что в рамках действующего законодательства потребители имеют право начать отопительный сезон раньше официального старта, который объявляют органы местного самоуправления. Для включения отопления в объектах социальной сферы и жилых домах руководители организаций или управляющих компаний должны подать соответствующую заявку в Саратовский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», а также пакет документов, подтверждающий готовность коммуникаций абонента к приему тепла и отсутствие задолженности за потребленный тепловой ресурс. В случае наличия задолженности – график ее погашения.

Заявки принимаются с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу:

· г. Саратов, ул. Чернышевского, 122 в офисе Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Кабинет 100. Телефон: (8452) 98-65-09, 98-68-00.

· г. Энгельс, пл. Свободы, 1, этаж 2. Телефоны: (8453) 76-70-27, 76-70-15.

· г. Балаково, ул. Проспект Героев 23. Телефон: (8453) 32-20-20.