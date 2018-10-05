Володин отстраняется от чиновников, мешающих решать проблемы людей — Панков

5 Окт. 12:37 2018-10-05T12:37:54+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал пост в Телеграм-канале «Пара слов», посвященный визиту спикера нижней палаты Вячеслава Володина в районы Саратовской области и его общению с жителями.

В День учителя анализирую поездку председателя Госдумы Володина в дальние районы области. В приоритете — обязательное посещение школ, встреча с педагогами. Перелюб — один из отдаленных райцентров. От Саратова — около 350 км. С 2002 года население сократилось на тысячу человек. Первая встреча — в школе имени знаменитого земляка, генерал-лейтенанта милиции Михаила Рудченко. Учителя помнят, как более 20 лет назад Володин строил эту школу взамен старого здания. Но теперь и она требует реконструкции – долго не было вложений в ремонт. А коллектив замечательный, есть и молодые учителя, что вернулись после учебы в вузе работать в свою школу.

Как отметил Николай Панков, Володин пригласил всех к открытому диалогу, однако, разговор шел тяжело.

- А честно говоря, совсем не шел. Аудитория была зажата. На вопрос «Как дела?» ответ один, но почти хором – «У нас все хорошо». Спикер зашел с другой стороны, задав фактически беспроигрышный вопрос – «Как зарплата?» Не поверите, тоже было сказано «Хорошо», так, что можно домыслить «Лучше и не надо». «Дайте только компьютеров побольше». Говоря о проблемах здания, просили покрасить фасад. Какой фасад, когда трещины в стенах, дверные проемы покосились. Рассказ о достижениях, выставка поделок – это хорошо. Вместе с тем , Володин приезжает в районы, чтобы люди могли рассказать о том, что наболело, и с ним найти решение, — подчеркнул депутат.

Он сообщил, что после этого Вячеслав Володин рассказал о задумках по новым проектам, обновлению школы, новым подходам к развитию отдаленных территорий, обеспечению кадрами.

- Володин знает проблемы школы, у него мама работала учителем начальных классов. И их как прорвало, совсем стали другие. Пошли предложения и совместный диалог. И неудобные для власти вещи говорили — о зарплате учителей, проблемах с жильем. Володин выслушивал всех, понимая, какой вред наносит запугивание и муштра учителей со стороны областных министров по внутренней политике. И людям, и развитию района в целом. Когда хотят показать внешнее благополучие и упускают из-за этого возможность получить поддержку на федеральном уровне. То есть, красят фасад, когда нужен капремонт. Не в том внутренняя политика заключается, чтобы давить на людей и карать несогласных. Видно было разницу, как без нее проходил диалог с учителями в Ивантеевке. Людям никто не командовал, куда встать, что надеть, о чем говорить. Пообщались по душам по профессиональным темам, дорожные проблемы обсудили. И методы чиновников не душили инициативу людей, — написал Николай Панков.

Он отметил, что работа Володина как раз заключается в том, чтобы решать проблемы людей.

- И если кто-то начнет в этом препятствовать – ругаться он не будет, не такой человек. Он просто найдет способ исключить этого чиновника из цепочки общения. Просто отстранится от таких чиновников, и будет общаться с людьми без них. И Радаев, думаю, сделает выводы, что такой подход подчиненных мешает объективно увидеть всю ситуацию в области, — написал Панков в «Паре слов».