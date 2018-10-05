2018-10-05T12:37:11+03:00
Общество

Саратовский фестиваль вошел в шорт-лист премии «События России — 2018»

Еще несколько местных фестивалей стали призерами Russia Event Awards — 2018.
Ольга Муравлёва
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..Фото: Ольга Муравлёва
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В пресс-центре «КП-Саратов» прошла конференция, посвященная итогам участия Саратовской области в туристических конкурсах.

- 28 августа пришло письмо, что мы вошли в шорт-лист премии «События России — 2018». Всего туда подали 500 заявок, из них отобрали 300 для 18 номинаций. Наша Туриада, проходящая в седьмой раз, заняла третье место. Когда у нас проходило это мероприятие, мы приняли 240 тыс. человек туристов. Организаторы ещё переспрашивали, точная ли эта цифра для такого маленького города, как Хвалынск, — сообщила начальник управления культуры администрации Хвалынского муниципального района Наталья Иванова.

Председатель областного комитета по туризму Виктория Бородянская рассказала, что Саратовская область среди регионов ПФО получила пять наград и один спецдиплом на Russia Event Awards — 2018. Финал проходил 26–27 августа в Чебоксарах.

Внимания удостоился фестиваль «Аткарские розы», несмотря на то, что он проходит всего во второй раз. «Клубничное рождество» получило первое место, «Театральное Прихоперье» — второе, а «Уха на Волге» — третье.

. Фото: Ольга Муравлёва

.Фото: Ольга Муравлёва

Фото: Ольга Муравлёва

Всех тайн Синцова раскрывать не стала, но поведала, что будет «много интересного и вкусного, например, гонки на собачьих упряжках».

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