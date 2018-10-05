В Энгельсской администрации сократят 10% чиновников
Депутаты ищут пути экономии бюджета
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В Энгельсе прошло внеочередное районное собрание депутатов.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, его провел председатель Собрания депутатов Энгельсского муниципального района Сергей Горевский.
Были рассмотрены вопросы, связанные с изменением структуры и экономией бюджета.
Например, перераспределение должностных обязанностей должно привести к экономии бюджета. Кроме того, по словам Ивана Козаченко, в администрации в скором времени планируется сократить штатную численность муниципальных служащих. Будут сокращены 10% должностей.
Депутаты поддержали изменения единогласно.