В Энгельсской администрации сократят 10% чиновников

5 Окт. 11:56 2018-10-05T13:15:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе прошло внеочередное районное собрание депутатов.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, его провел председатель Собрания депутатов Энгельсского муниципального района Сергей Горевский.

Были рассмотрены вопросы, связанные с изменением структуры и экономией бюджета.

Например, перераспределение должностных обязанностей должно привести к экономии бюджета. Кроме того, по словам Ивана Козаченко, в администрации в скором времени планируется сократить штатную численность муниципальных служащих. Будут сокращены 10% должностей.

Депутаты поддержали изменения единогласно.