ЖСК «Нагорный» в Саратове признан банкротом
ЖСК «Нагорный» официально признан банкротом. Обэтом «КП Саратов» рассказали
в Арбитражном суде Саратова.
Как мы уже писали ЖСК «Нагорный» должен был строится компанией афилированной к скандально-известному Алексею Абасову, чьи организации наплодили сотни обманутых дольщиков. Однако строительные работы остановились на нулем цикле.
- В отношении ЖСК открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, — рассказали в пресс-службе Арбитражного суда. Конкурсным управляющим должника утвержден член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» из Москвы Сергей Касаткин.
Рассмотрение дела по результатам проведения процедуры конкурсного производства в отношении ЖСК «Нагорный» назначено на 21 марта 2019 года.
Напомним, на прошедшем 1 октября заседании по проблемам обманутых дольщиков, прозвучала информация о разграбленном башенном кране на территории стройки ЖСК «Нагорный». По мнению жителей соседнего дома, кран может угрожать их жизням в случае падения.
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