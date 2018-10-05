ЖСК «Нагорный» в Саратове признан банкротом

5 Окт. 11:38 2018-10-05T11:39:20+03:00

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ЖСК «Нагорный» официально признан банкротом. Обэтом «КП Саратов» рассказали

в Арбитражном суде Саратова.

Как мы уже писали ЖСК «Нагорный» должен был строится компанией афилированной к скандально-известному Алексею Абасову, чьи организации наплодили сотни обманутых дольщиков. Однако строительные работы остановились на нулем цикле.

- В отношении ЖСК открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, — рассказали в пресс-службе Арбитражного суда. Конкурсным управляющим должника утвержден член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» из Москвы Сергей Касаткин.

Рассмотрение дела по результатам проведения процедуры конкурсного производства в отношении ЖСК «Нагорный» назначено на 21 марта 2019 года.

Напомним, на прошедшем 1 октября заседании по проблемам обманутых дольщиков, прозвучала информация о разграбленном башенном кране на территории стройки ЖСК «Нагорный». По мнению жителей соседнего дома, кран может угрожать их жизням в случае падения.

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