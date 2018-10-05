В Саратове возобновляют подачу горячей воды
Она появится в кранах домов Ленинского и Кировского районов
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Энергетики саратовского филиала «Т Плюс» сообщили о возобновлении горячего водоснабжения.
Как рассказали «КП-Саратов» на предприятии, это касается домов в Кировском и Ленинском районах города.
Горячая вода поступит в краны домов, которые находятся в районе 6-й Горбольницы, на 5-й Дачной, Буровой, Гвардейской, Тархова, Студеной.
В домах поселков Жасминный и Дачный она поступит после заполнения трубопроводов, ориентировочно — сегодня вечером.
Кроме того, возобновляется подача горячей воды по тепломагистрали №1 от Саратовской ТЭЦ.