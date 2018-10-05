2018-10-05T11:12:04+03:00
Недвижимость

ООО «КВС» заключило договор с ведущим колледжем города

Студенты будут проходить практику на объектах водоканала
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«Концессии водоснабжения – Саратов» заключили договор о взаимодействии с Саратовским архитектурно-строительным колледжем. Целью сотрудничества с образовательным учреждением является координация усилий по подготовке квалифицированных кадров для ООО «КВС».

На базе колледжа ведется подготовка специалистов по образовательным программам «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Водоснабжение и водоотведение», что соответствует основным направлениям деятельности ООО «КВС» как гарантирующего поставщика коммунального ресурса.

В рамках сотрудничества студенты колледжа смогут пройти производственную практику на объектах компании. Программа практики включает в себя изучение особенностей производственных процессов подготовки и очистки воды, а также используемых прогрессивных технологий, позволяющих без ущерба окружающей среде обеспечивать город питьевой водой. Кроме того, составной частью практики является ознакомление студентов с финансовой моделью деятельности ООО «КВС» и принципами работы концессионных предприятий. Одним из направлений сотрудничества также является трудоустройство выпускников, формирование кадрового резерва предприятия и привлечение в компанию молодых специалистов.

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