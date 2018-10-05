2018-10-05T11:01:29+03:00
Общество

Прокуратура уличила фирму под Саратовом в неправильном использовании ртутных ламп

ООО «Эванти» не классифицировало отходы I класса опасности
Екатерина Семенова
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В Саратовском районе прокуратура выявила нарушения в сфере экологического законодательства.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, компания ООО «Эванти» допустила нарушения при обращении с отходами I и II классов опасности.

Во время проверки было установлено, что во время работы у фирмы образуются отходы I класса опасности: ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы. При этом предприятие не классифицировало по степени опасности.

Прокуратура внесла представление директору ООО «Эванти» представление, нарушения были устранены. Должностному лицу объявили выговор.

Кроме того, в отношении фирмы и должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении при работе с опасными веществами. Вынесено предупреждение.

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