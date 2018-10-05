Регоператор: В Саратове для ежедневного вывоза ТКО используется 120 единиц техники

5 Окт. 10:32 2018-10-05T10:45:20+03:00

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Региональный оператор Саратовской области контролирует качество работы мусоровывозящих организаций и соблюдение маршрутов и графиков вывоза. В настоящий момент на территории Саратова в вывозе ТКО с контейнерных площадок задействовано более 120 единиц специального транспорта. Помимо традиционных мусоровозов различной вместимости, используются «ломовозы» для сбора и транспортирования крупногабаритных отходов.

Благодаря выстраиванию маршрутов движения техники с учетом их спецификаций, появляется возможность оперативного сбора ТКО с большего количества контейнерных площадок. Фотосъемка состояния контейнерных площадок в формате «до и после» дает возможность Регоператору оценить образующийся объем ТКО в конкретных домах и вносить изменения по количеству контейнеров и периодичности вывоза.

- Мы работаем с подрядными организациями в круглосуточном режиме. Всю поступающую от жителей информацию о проблемах на той или иной площадке незамедлительно передаем той компании, которая отвечает за вывоз на конкретном объекте. С 1 октября любое нарушение, будь то периодичность вывоза или невыполнение подбора мусора, лежащего у контейнеров, фиксируется и передается в виде претензии. В соответствии с нашим договором, за каждое нарушение положен штраф. Наша цель предоставить качественную услугу на всех этапах, — заявил операционный директор Регионального оператора Алексей Синтин.

Напомним, что весь объем образующихся отходов направляется для последующей экологической обработки и захоронения на объекты коммунальной инфраструктуры Саратовской области. Функционирование новой отрасли стало возможным благодаря «зеленым» инвестициям в соответствии с концессионным соглашением с АО «Управление отходами». Практическая польза от инвестирования в объекты переработки ТКО отмечается на уровне международных соглашений и позволяет создать в экономике регионов новую нишу. Впервые жители Саратовской области смогли оценить пользу инвестиций с точки зрения экологического благополучия. Отметим, что по данным международных исследований, экофинансы являются перспективным и одним из самых быстрорастущих сегментов.