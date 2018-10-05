Двое 18-летних парней ограбили школьника в Саратове
В Кировском районе Саратова 39-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о грабеже телефона.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, 23 августа в 14:30 неизвестные угрозами отобрали у ее 17-летнего сына, ученика десятого класса, iPhone SE.
Преступление было совершено у здания №167 по улице Зарубина. Стоимость аппарата составила 17 тыс. рублей.
31 августа полиция задержала 18-летнего подозреваемого, ранее не судимого, жителя поселка Затон, 190. Подросток признался в преступлении. Позже, 4 октября, в рамках операции «Антикриминал», задержан соучастник, 18-летний житель поселка Сторожевка Татищевского района, его ранее привлекали за кражу. Он также сознался.