2018-10-05T10:22:27+03:00
Общество

В Саратове ищут 81-летнего Николая Колосова

Дезориентированный мужчина пропал сегодня, 5 октября, в Ленинском районе
Ольга Муравлёва
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Ориентировка на Николая КолосоваОриентировка на Николая Колосова
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В Саратове ищут 81-летнего Николая Тихоновича Колосова, пропавшего сегодня, 5 октября, в Ленинском районе.

- Может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи, — сообщает отряд «Лиза Алерт Саратов».

Приметы: рост 165 см, худощавый, седые волосы, голубые глаза. В последний раз, когда его видели, он был одет в темно-синюю фланелевую рубашку в клетку, темно-синие трико с лампасами и мокасины.

Все, кто видел мужчину, может сообщить информацию по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 02, 102.

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