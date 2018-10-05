Уборочный автомобиль сгорел на Топольчанской
Попытки водителя потушить его не увенчались успехом
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В Ленинском районе Саратова сгорел спецавтомобиль.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП случилось на улице Топольчанская.
Уборочная машина «КамАЗ» вспыхнула и сгорела за несколько минут. По словам очевидцев, водитель автомобиля пытался потушить его собственными силами, но даже помощь других шоферов и прохожих не помогла спасти машину.
Справиться с огнем удалось только пожарным, но транспорт восстановлению не подлежит.