Саратовскому водопроводу исполнилось 143 года

5 Окт. 10:07 2018-10-05T10:26:51+03:00

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Саратов оказался в числе первых российских городов, где были устроены механизированные напорные водопроводы. 5 октября 1875 года была пущена в эксплуатацию первая очередь городского водопровода из чугунных труб с механизированным водозабором из реки Тарханки, с песчаными фильтрами и водозаборными будками, сменившая самотечный водовод из деревянных труб. Производительность новой системы составляла 300 тыс. ведер в сутки.

Сегодня саратовский водокомплекс, снабжающий питьевой водой более 840 тыс. человек, — один из самых протяженных в России. Централизованным водоснабжением охвачено 90% территории Саратова. За 2018 год объем поданной воды в сеть составил более 108,5 млн куб. м. Созданные в прошлых веках объекты городского водокомплекса нуждаются в комплексной модернизации и реконструкции. Возведенные из чугуна и стали водопроводы давно исчерпали свой эксплуатационный ресурс. Городская станция аэрации, насосные водозаборные станции — ключевые объекты водокомплекса требуют внедрения современных производственных процессов с целью повышения надежности их работы. Именно поэтому в ноябре 2017 года для саратовского водопровода стартовал новый этап развития: подписано концессионное соглашение между администрацией муниципального образования «Город Саратов» и ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» с целью комплексной реконструкции городского водокомплекса.

Финансовая модель проекта предполагает использование средств институциональных инвесторов — негосударственных пенсионных фондов. В первые три года реализации инвестиционной программы в обновление водокомплекса будет вложено порядка 6,2 млрд рублей.

Учитывая износ коммуникаций, в первоочередной список модернизации были включены наиболее значимые участки водосетей. В настоящее время силами ООО «КВС» осуществлена перекладка водоводов, снабжающих питьевой водой порядка 300 тыс. жителей города. Завершены основные строительно-монтажные работы на объектах по улицам Ипподромная, Антонова, Орджоникидзе, Бульварная, Тархова и другие.

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Дополнительно на 2018 год в программу реконструкции аварийных водосетей включены водоводы по улицам Огородная и Антонова, в проекте — коммуникации по Саловской. Ведется разработка проектно-сметной документации по реконструкции головных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, а именно насосных станций, городской станции аэрации, а также канализационных насосных станций.

Обновляется автопарк спецтехники. Приобретены современные комбинированные машины, экскаваторы-погрузчики, самосвалы и автомобили. С целью повышения оперативности работ на городском водопроводе до конца года планируется закупить еще 22 единицы техники: передвижные мастерские на шасси «ГАЗон», мастерские для аварийно-восстановительных работ, электротехнические лаборатории, экскаваторы-погрузчики и прочее.

- Сегодня городской водокомплекс не просто эксплуатируется, а модернизируется, обновляется. Только в 2018 году в реконструкцию водопроводно-канализационного хозяйства будет вложено более 1 млрд рублей. Мы планируем свою деятельность на долгие годы вперед, четко следуем утвержденной инвестиционной программе, — директор ООО «КВС» Дмитрий Астраханцев.