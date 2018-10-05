«Почта России» начала выдавать отправления с помощью учетной записи Госуслуг

5 Окт. 10:01 2018-10-05T10:05:47+03:00

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«Почта России» расширяет возможности клиентов по подключению простой электронной подписи (ПЭП). Теперь граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг, эксплуатацией и развитием которого занимается «Ростелеком», могут оформить ПЭП удаленно на сайте «Почты России».

Внедрение простой электронной подписи позволяет посетителям «Почты России» по всей стране получать посылки и заказные письма, не требующие оплаты, без предъявления паспорта и извещений, что значительно сокращает время выдачи отправлений вне зависимости от их вида, веса и размера. Для этого потребителю нужно назвать оператору ФИО или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе данных. После этого клиент называет номер телефона, на который оператор отправляет код подтверждения в виде смс-сообщения или push-уведомления (пользователям мобильного приложения «Почты России»). Его необходимо назвать оператору почтового отделения для получения отправления.

В процессе регистрации на едином портале госуслуг клиент вводит в систему персональные данные аналогичные тем, которые используются при оформлении простой электронной подписи на сайте «Почты России» или в отделениях связи — ФИО и паспортные данные. Подтвержденная учетная запись на портале содержит информацию, необходимую для идентификации пользователя без подтверждения его личности в отделениях почтовой связи.

Если у клиента есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, то для получения ПЭП ему необходимо зайти в соответствующий раздел на сайте «Почты России» (https://pochta.ru/pep) и нажать кнопку «Получить через Госуслуги», после чего понадобится проверить или дозаполнить данные и принять пользовательское соглашение. После завершения процесса оформления простой электронной подписи клиент получит смс-уведомление с подтверждением возможности ее использования. Все персональные данные передаются по защищенным каналам исключительно с согласия клиента, который оформляет ПЭП «Почты России».

- Интеграция сервиса по получению простой электронной подписи с единым порталом государственных услуг позволит сделать процесс оформления ПЭП полностью дистанционным. Клиентам больше не нужно посещать почтовое отделение для подтверждения личности и анкетных данных. В настоящее время уже более 3,5 млн клиентов по всей стране оформили простую электронную подпись, с ее помощью выдано более 20 млн почтовых отправлений, их объем значительно вырастет в преддверии новогодних праздников. В перспективе возможность дистанционного подключения ПЭП также появится в мобильном приложении, — отметил генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.

- С помощью подтверждённой учетной записи ЕСИА ежеминутно около 3 тыс. пользователей заходят на единый портал госуслуг и региональные порталы госуслуг, сайт «Российской общественной инициативы» (РОИ), федеральной налоговой службы и пенсионного фонда, подключаются к публичным сетям Wi-Fi, удаленно получают банковские и страховые продукты. Функционал, реализованный на сайте «Почты России», безусловно увеличит этот трафик, — заключил Михаил Бондаренко, директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком».